“Fethullah Gülen'i getirsinler" diye bağırdı; ABD Başkonsolosluğu önünde kendini yakmaya çalıştı

“Fethullah Gülen’i getirsinler. Benim kardeşim Ogün cezaevinde" diyerek ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde kendini yakma girişiminde bulunan Y.İ., polisler tarafından engellendi.

Sarıyer ilçesinde bulunan ABD Başkonsolosluğu önüne saat 11.20 sıralarında gelen Y.İ. “Fethullah Gülen’i getirsinler. Benim kardeşim Ogün cezaevinde. Kendimi yakacağım” diye bağırdı.

Kendini yakma girişiminde bulunan kişiyi gören özel harekat polisleri ikna girişiminde bulundu.

Polisler, Y.İ.’nin bir anlık dalgınlığından yararlanarak, yakma girişimini engelledi. (DHA)