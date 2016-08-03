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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen'e 'yılan' diyen Marksist akademisyen, darbeye teşebbüsten gözaltına alındı

Tunceli Üniversitesi'nde görevli Candan Badem, darbe girişimi sonrasında açığa alınmıştı

03 Ağustos 2016 20:10

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açığa alınan ve “Ateist ve Marksistim, benden nasıl Fethullahçı çıkaracaklar merak ediyorum” diyen akademisyen Candan Badem, bugün gözaltına alındı. Badem, Gezi eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan için taziye mesajı yayımlayan Fethullah Gülen'e, sosyal medya hesabından 'yılan' demişti. Badem, darbeye teşebbüsten gözaltına alındı. 

Tunceli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Candan Badem, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamuda başlayan açığa alma dalgası ile görevden uzaklaştırılmıştı. Badem, bugün gözaltına alındı.

Candan Badem'in gözaltına alındığı haberini eski CHP Milletvekili yazar Hüseyin Aygün duyurdu.

Aygün Twitter'dan şöyle yazdı:

"Tunceli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Candan Badem 'Darbeye Teşebbüs' iddiasıyla gözaltına alındı. Gerekçe: 'İşyerinde Fetullah Gülen'in bir kitabının bulunması.'"

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