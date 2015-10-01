Fethullah Gülen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Paralel Devlet Yapılanması'nın "25 Aralık soruşturmasında şüphelilere kumpas kurduğu" iddiasıyla aralarında Gülen'in de bulunduğu 69 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklanması talep edilen Gülen’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Paralel Devlet Yapılanması'nın, "takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurduğu" iddiasıyla aralarında Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Yakup Saygılı'nın da bulunduğu 69 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmada iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından hazırlanan 1453 sayfalık iddianamede, 1 numaralı şüpheli olarak Fetullah Gülen yer aldı.

Şüpheli Fetullah Gülen'in "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edilen iddianamede, Gülen'in kaçak olduğu için tensiple birlikte tutuklanması istendi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, Serhat Albayrak, Hakan Fidan, İsmail Rüştü Cirit, Nihat Ömeroğlu ve Yalçın Akdoğan "müşteki", Başbakan Ahmet Davutoğlu, bazı bakan ve milletvekilleri de "mağdur" olarak yer aldı.

İddianame, onaylanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.