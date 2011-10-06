Fethullah Gülen'den Tatlıses'e geçmiş olsun mesajı



T24 - Okyanus ötesinden, hastanede sürpriz bir şekilde evlenen İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun mesajı geldi.





Habertürk'ten İzzet Çapa'nın haberine göre, Tedavi gördüğü hastane odasında Ayşegül Yıldız'la yaptığı sürpriz nikah olay olan İbrahim Tatlıses, Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen'in kendisine geçmiş olsun dileği ilettiğini söyledi.





'Artık beni Ayşegül hanım giydiricek

sıl olduğunu sormak için aradığım İbrahim Tatlıses, telefonun öbür ucunda kahkahalar atıyordu. Çok iyi olduğunu belirttikten sonra "Televizyonda nasıl görünüyordum İzzet?" diye sordu. "Çok yakışıklıydınız İbrahim Bey" deyince üzerindeki pembe tişörtü Ayşegül Hanım'ın aldığını belirtip, "Artık beni o giydirecek" dedi.





Valizler hazır Teksas'a gidiyor

Arizona'da geçen yıl tıpkı kendisi gibi başından vurulan senatör Gabrielle Giffords'la buluşacağını anlatan İbrahim Tatlıses, "Valizler hazır Teksas'a gidiyorum" dedi.

Sesi çok neşeli gelen Tatlıses, tedavi sırasında Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen'in de kendisine iyi niyetlerini ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Bu arada Tatlıses'in göğsünün sol tarafında taktığı ve kendisini koruduğuna inandığı 'Allah' yazısı da 'Okyanus ötesinden' hediye gelmiş...





'Başbakan destek oldu'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavi süresinde kendisine büyük destek olduğunu anlatan İbrahim Tatlıses, "Danışmanları her gün arayıp durumumu soruyor. Arizonalı senatörle buluşmamız için de her şeyi onlar ayarladı" dedi.







