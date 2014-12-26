Fethullah Gülen'den özür şartı: Hırsızlıklarını, haramiliklerini itiraf ederek özür dilerlerse...

Fethullah Gülen en son yayınlanan konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Hırsızlıklarını ve yalanlarını milletin huzurunda itiraf etmeleri" durumunda barışabileceği sinyalini verdi.

Gülen mesajında şunları söyledi:

“Adanmış ruhlar ruhsatları kullanmamalı, zalimden özür dilememeli. Özür şöyle dilenir: Deyip ettikleri yalanları, iftiraları, intikam duygularını, hırsızlıklarını, haramîliklerinı itiraf ederek ‘Biz milletten özür diliyoruz!’ derlerse şayet, bu bir yönüyle günah işlemiş bir insanın tevbe etmesi gibidir, Allah onu kabul eder, biz de kabul ederiz. Yoksa onlardan özür dilemek, onlar gibi olmak demektir. Öyle olmaktansa ölmek daha iyidir. Çünkü ölüm hakiki mü’min için şeb-i arûstur.”

Hüseyin Gülerce'ye gönderme

Fethullah Gülen, yayınlanan son sohbetinde önce “döneklikten” söz ederek kendi cemaatinde de “Makam sevdası, zevke düşkünlük, rahat yaşama arzusu ve lüks tutkusu” sebepleriyle “döneklikler” yaşandığını söyledi.

Gülen, ifadelerinin devamında isim vermeden Cemaat’in eski ismi Hüseyin Gülerce’yi yüklendi. Gülen, “Bunlar şimdi senelerdir beraber oldukları insanlara sırtlarını döndükleri gibi günü gelince bize de sırtlarını dönerler. Bir villa verdiğimiz zaman bize gelen insanlar, kalkar birisi bir gün iki villa verirse, bu defa onlara giderler. On bin alıyorlarsa birisi yirmi bin verince ona giderler. Dolayısıyla bize de vefalı olmazlar!..” dedi.