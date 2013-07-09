Fethullah Gülen'den Mısır yorumu: 1 yılda kimse çıraklığı aşamaz

Fethullah Gülen, Mısır’da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin başında olduğu hükümete yapılan darbeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mursi hükümetinin demokratik bir seçimle iktidara geldiğini hatırlatan Gülen, Türkiye’deki 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül’e benzer şekilde darbeyle uzaklaştırılmasının tarih sayfalarına kötü bir durum olarak geçeceğini söyledi. İktidara gelmesinin üzerinden bir sene bile geçmeden Mursi’nin “Hata yaptı” denilerek iktidardan uzaklaştırılmasının insafsızlık olduğunu belirterek, “Demokrasi bir kere daha darbe yedi” dedi.

Fethullah Gülen, kendi internet sitesinde ‘Mısır’da Darbe ve Ramazan’da Tevbe’ başlığıyla yayınlanan yazıda özetle şu mesajları verdi:

'Kocaman bir devlet işi'

“Yanı başımızdaki bir Müslüman devlet günümüzün kriterleri arasında çok önem verdikleri demokratik bir anlayışla ve demokratik kurallara bağlı olarak seçime gidiyor. İktidar oluyor, üzerinden bir sene geçmiyor. Bir senede, özür dilerim halk ifadesiyle diyeceğim, insan ağzım burnum diyemez. Bir senede, insan çıraklığı aşamaz. Bu devlet işi, kocaman bir devlet işi. Birilerine göre hatalardan dolayı alaşağı ediliyor.”

Yazıklar olsun 27 Mayıs’a, 12 Eylül’e

"Bu bir mesele, meselenin bir yanı, onlara ait bir kötü durum. Onlar onun hesabını Allah’a verirler. Maşeri vicdana karşı da verirler onun hesabını. Tarih sayfalarında satırlarında paragraflarında o fenalığı, taşır onlara kadar ulaştırır, onlar ellerini kaldırır yazıklar olsun size derler. Yazıklar olsun 27 Mayıs’a, yazıklar olsun 12 Mart’a, yazıklar olsun 12 Eylül’e ve işte orda olan o işi yapana derler yani. Demokrasi bir kere daha darbe yedi."

Fitne baştan önlenmeliydi

"Mümin aldanabilir. Yanınıza almışınızdır, 20 sene 30 sene kardeşim demişsinizdir, bağrınıza basmışsınızdır. Fakat bir gün hiç beklenmedik bir yerde sırtınızdan hançer yediğiniz zaman acıyla inlersiniz. Dönüp baktığınızda meğer oymuş dersiniz. Bunu görenler, sezenler haber vermeli. Bilebilen servisler bu mevzuda ikaz etmeli. O insanların yanılmalarına meydan vermemeliler. Bazen bir menfaat çetesi etrafını sarar, ona sahip çıkar onu tutmaları onu desteklemeleri sadece kendi çıkarlarına bağlıdır. Onu öyle takdir ederler, öyle alkışlarlar. Bunları candan muhip dost zanneder ve dolayısıyla ona ulaşmak çok zorlaşır. Onların iyi dediğine iyi der, kötü dediğine kötü der. O hazret de böyle aldanmış olabilir yani. Onun ikaz edilmesi lazımdı. Daha evvel saydığım servisler onları ikaz etmeleri lazımdı. Fitnenin baştan önlenmesi lazımdı."