Fethullah Gülen'den 'Gezi Parkı' mesajı

Gezi protestolarına bir yorum da Fethullah Gülen'den geldi. Kendine ait internet sitesinde mesaj yayımlayan Gülen, isim vermeden yaşananları eleştirdi.

Fethullah Gülen mesajında "Zulme zulümle karşılık vermemek önemli bir kaide olduğu gibi, mesleğimizin bir esası da şefkattir. Bununla beraber, haksız yere yumruk vuran mü'minin hiç olmazsa kulağını çekmek de şefkatin ayrı bir derinliğidir" dedi.

Gülen, "Öyle bir dönem geldi ki, adeta saldırganlık virüsü sardı ortalığı ve inananlara da bulaştı; artık mü'minler de mü'minlere saldırıyorlar" derken, gelişmeleri şöyle yorumladı:

"Böyle bir dönemde bile dengeli yürümek, insanî tavrı koruyabilmek; bir manada derviş ruhu taşıyarak, el kaldıranlara el kaldırmamak, ağzını kirli şeylerle kirletenlere karşı ağzını temiz tutmak, diş gösterene diş göstermemek ve hep şefkatle muamele edebilmek çok önemlidir. Fakat, öyle zaman olur ki, bir kötülüğe karşı siz aynıyla mukabele ettiğinizde çok daha olumsuz hadiselere sebebiyet verebilirsiniz. Bu açıdan, o ruhsatı günümüzün insanları kullanmamalı..."