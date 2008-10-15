Fethullah Gülen, yeşil kartına kavuştu

Ecevit ikna etmiş

Fethullah Gülen, ABD’de sürekli oturma izni sağlayan yeşil kartı almaya hak kazandı. Gülen, “olağanüstü yetenekleri olan yabancı eğitimci” statüsü başvurusuna yönelik Pensilvanya Doğu Bölgesi Mahkemesi’nde görülen davayı 16 Temmuz’da kazanmıştı. Yetkililer, Gülen’in belli bir süre sonunda ABD vatandaşlığına hak kazanacağına dikkat çektiler.ABD’de yaşayan tarikat lideri Fethullah Gülen ülkede sürekli oturma izni sağlayan Yeşil Kartı almaya hak kazandı. Pensilvanya Eyalet Bölge Savcığı’ndan edinilen bilgiye göre ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu Gülen’in yeşil kart başvurusunu 10 Ekim’de kabul etti.Gülen “olağanüstü yetenekleri olan yabancı eğitimci” statüsü başvurusuna yönelik Pensilvanya Doğu Bölgesi Mahkemesi’nde görülen davayı 16 Temmuz tarihinde kazanmıştı. Gülen, “Bilim, sanat, eğitim, iş ya da spor alanlarında olağanüstü yetenekleri olan yabancı işçi” sınıfında ABBD makamlarından 2 yıl önce vize talep etmiş ancak bu başvurusu Göçmenlik Bürosu tarafından eğitimci niteliklerini karşılamadığı gerekçesiyle reddedilmişti.Gülen bunun üzerine Göçmenlik bürosuna bağlı olduğu İç Güvenlik Bakanlığı adına savunma yapan Pensilvanya eyalet Bölge Savcılığı ise mahkemeye Gülen’in “Çok büyük ticari holdinglerle desteklenen geniş ve etkili, dini ve siyasi bir hareketin lideri olduğu yönünde deliller sunmuştu.Savcılık ayrıca belgelerinde Gülen hareketinin “eğitimi toplumu İslamlaştırmak için kullandığı” ve “CIA’nın da Gülen projelerine finansal ortak olduğu” yönünde araştırmacı görüşlerine de yer vermişti. Göçmenlik bürosunun kararını nihai olduğunu bildiren yetkililer Gülen’in belli bir süre sonunda ABD vatandaşlığına da hak kazanacağına dikkat çektiler.