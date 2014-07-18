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Fethullah Gülen ve cemaati soruşturan savcıya inceleme

HSYK, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili soruşturmayı yürüten savcı Serdar Coşkun hakkında, Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak'ın şikâyeti üzerine inceleme başlattı

18 Temmuz 2014 20:34

Arzu Yıldız

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun Fethullah Gülen ve cemaate yönelik soruşturmasını yürüten savcı Serdar Coşkun hakkında inceleme başlattı.

Savcı Coşkun’un cemaat mensuplarının kapsamlı olarak araştırılması yönündeki talimatı, bu talimat üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 30 ile gönderilen 23 maddelik yazısının basına yansımasının ardından Gülen’in avukatı Nurullah Albayrak, HSYK'ya şikayette bulundu.

Söz konusu şikayeti değerlendirmek için biraraya gelen HSYK 3.Dairesi savcı Serdar Coşkun hakkında inceleme başlatılmasına oy çokluğu ile karar verdi.

 

Zekeriya Öz hakkında karar çıkmadı

 

Zekeriya Öz'e bugüne kadar attığı tweet'lerden ötürü inceleme izni konusunu görüşen kurulun yaptığı oylamada 3/3 kalınca hakkında karar çıkmadı.

 

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