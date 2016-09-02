Fethullah Gülen ve Akın İpek'in de aralarında bulunduğu 65 kişinin mal varlıklarına el konuldu!

FETÖ/PDY ile ilgili 73 kişi hakkında açılan "çatı" davasını görecek Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fethullah Gülen ile iş adamı Hamdi Akın İpek'in de arasında bulunduğu firari 65 sanığın mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

CNN Türk’ün haberine göre mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 248. maddesi gereğince, davanın firari sanıklarının Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulmasını kararlaştırdı.

CMK'nın 248. maddesinde yer alan "Zorlama amaçlı el koyma ve teminat belgesi" kapsamında alınan el koyma kararı, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Noterler Birliği’ne gönderildi.

7 sanığın taşınır ve taşınmazlarına tedbir

Mahkeme, davanın 7 sanığının taşınır ve taşınmazlarına ise tedbir kararı verdi. CMK'nın 248. maddesinde "Kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak mahkeme kararıyla el konulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanır. El koyma ve kayyım atama kararı müdafine bildirilir." hükmü yer alıyor.

Mal varlıklarına el konulmasına karar verilen sanıklardan bazıları şunlar:

"Fethullah Gülen, Ahmet Kurucan, Abdulletif Tapkan, Abdullah Aymaz, Şerif Ali Tekalan, Önder Aytaç, Osman Hilmi Özdil, Necdet İçel, Necdet Başaran, Naci Tosun, Mehmet Hanefi Sözen, Mehmet Erdoğan Tüzün, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Ali Büyükçelebi, İrfan Yılmaz, İbrahim Kocabıyık, Hüseyin Saruhan, Harun Tokak, Hamdullah Bayram Öztürk, Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Cevdet Türkyolu, Cemil Koca ve Ali Çelik."