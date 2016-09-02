T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen ve Akın İpek'in de aralarında bulunduğu 65 kişinin mal varlıklarına el konuldu!

El konma kararını Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi verdi

02 Eylül 2016 20:44

FETÖ/PDY ile ilgili 73 kişi hakkında açılan "çatı" davasını görecek Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fethullah Gülen ile iş adamı Hamdi Akın İpek'in de arasında bulunduğu firari 65 sanığın mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

CNN Türk’ün haberine göre mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 248. maddesi gereğince, davanın firari sanıklarının Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulmasını kararlaştırdı.

CMK'nın 248. maddesinde yer alan "Zorlama amaçlı el koyma ve teminat belgesi" kapsamında alınan el koyma kararı, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Noterler Birliği’ne gönderildi.

 

7 sanığın taşınır ve taşınmazlarına tedbir

 

Mahkeme, davanın 7 sanığının taşınır ve taşınmazlarına ise tedbir kararı verdi. CMK'nın 248. maddesinde "Kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak mahkeme kararıyla el konulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanır. El koyma ve kayyım atama kararı müdafine bildirilir." hükmü yer alıyor.

Mal varlıklarına el konulmasına karar verilen sanıklardan bazıları şunlar:

"Fethullah Gülen, Ahmet Kurucan, Abdulletif Tapkan, Abdullah Aymaz, Şerif Ali Tekalan, Önder Aytaç, Osman Hilmi Özdil, Necdet İçel, Necdet Başaran, Naci Tosun, Mehmet Hanefi Sözen, Mehmet Erdoğan Tüzün, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Ali Büyükçelebi, İrfan Yılmaz, İbrahim Kocabıyık, Hüseyin Saruhan, Harun Tokak, Hamdullah Bayram Öztürk, Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Cevdet Türkyolu, Cemil Koca ve Ali Çelik."

ETİKETLER

Akın İpekFethullah GülenMal varlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24