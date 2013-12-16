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Fethullah Gülen, THY yetkilisinin sözlerine ne dedi?

Fethullah Gülen Türk Hava Yolları marka müdürünün kendisine yönelik tartışma yaratan sözlerine yanıt verdi

16 Aralık 2013 08:19

Türk Hava Yolları marka müdürü Serdar Öztürk'ün Twitter hesabından Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'e yönelik, "bir AKP'li Fethullah Hoca'yı bir kızla capslese de eğlensek" sözleri tartışma yarattı. THY Genel Müdürü Hamdi Topçu bu sözler için kabul edilemez dedi. ABD'de bulunan Fethullah Gülen ise bu sözlere ilişkin, "İnsan hata yapabilir, sürç-i lisan olmuştur. Ben şahsî haklarımı helal ediyorum. Dostlarımın da o türlü çirkinlikleri görmezlikten gelmelerini ve dil iffetini muhafaza etmelerini arzuluyorum" dedi.

THY marka müdürünün sözlerine cemaat adına ilk tepki herkul.org Genel Yayın Yönetmeni Osman Şimşek'ten geldi. Şimşek, "haddi aşan malum mesajı kınayıcı bir iki cümle yazmaya hazırlanırken Hocamızın yanına vardım. Muhterem Hocamızın da üzülmüş olduğunu gördüm" diyerek Gülen'in açıklamalarına yer verdi.

Osman Şimşek'in aktarımıyla Fethullah Gülen'in açıklamaları şöyle:

Bamteli çekimi yaptığımız sohbetten yeni çıktık; #ThyBuLekeyiTemizle etiketiyle yazılanlara henüz muttali oldum; çok üzüldüm. Daha önce de hakaret, istihza, incitici söz ve kötü davranışın zatında çirkin olduğunu kimden kaynaklanırsa kaynaklansın ve muhatap kim olursa olsun kınanması gerektiğini yazmıştım. 

Haddi aşan malum mesajı da kınayıcı bir iki cümle yazmaya hazırlanırken Hocamızın yanına vardım. Muhterem Hocamızın da üzülmüş olduğunu gördüm; “Acaba ne düşünüyor?” derken şunları söylediğini not ettim:

 “İnsan hata yapabilir, sürç-i lisan olmuştur. Ben şahsî haklarımı helal ediyorum. Dostlarımın da o türlü çirkinlikleri görmezlikten gelmelerini ve dil iffetini muhafaza etmelerini arzuluyorum.” 

“Lütfen, biz çirkin söz ve kaba davranışlarla hiç kimseyi rencide etmeyelim. Mü'min üslubundan katiyen ayrılmayalım”

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