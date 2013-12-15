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THY Marka Müdürü: Bir AKP'li Fethullah Hoca'yı bir kızla capslese de eğlensek

Türk Hava Yolları Marka Müdürü Serdar Öztürk, Twitter sayfasında attığı Fethullah Gülen'i hedef alan tweetiyle eleştirilerin odağı oldu...

15 Aralık 2013 20:16

Türk Hava Yolları Marka Müdürü Serdar Öztürk, Twitter hesabından "Bir AKP'li de Fethullah (Gülen) Hoca'yı bir kızla halvet halde capslese biz de eğlensek" dedi. 
Türk Hava Yolları Marka Müdürü Serdar Öztürk'ün Twitter hesabından Zaman yazarı İbrahim Öztürk'e attığı tweet tartışma yarattı. Serdar Öztürk, İbrahim Öztürk'ün "Allah'ım bütün muziler benim öğrencim mi olmak zorunda. Bak git kızım!!!" tweet'ine dair @serdarbera hesabından şunu yazdı:  
''bi AKP'li de Fethullah Hoca'yı bir kızla halvet bule halde, asna fisneli capslese, sonra bi da sen vs. bizde eğlensek ;D'' 
İbrahim Özütürk "Bu çok edepsiz, seviyesiz bir mesaj" derken Twitter'da da #ThyBuLekeyiTemizle ve #THYGönderŞuTerbiyesizi hashtagleri Trend Topic oldu. Tepkilerin ardından Serdar Öztürk, tweet'i "ironi yapmak" için attığını savundu. "Amaçladığı ironinin anlaşılmadığından" yakından Öztürk "Kullandığım dil ve tarz yanlış anlaşılmaya açık" ifadesini kullandı.   
Öztürk'ün Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: 
 
Caps:İngilizce capture sözcüğünün kısaltılmasından gelir. Ekran görüntüsünü veya akan bir videoyu yakalamak anlamında kullanılır, ayrıca photoshop ile yapılan espiriler içinde kullanılan bir terimdir. 

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