Fethullah Gülen, maaşından 1 dolar hediye olarak göndermiş

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması soruşturmasında 191\'i tutuklu 527 sanığın, \'silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği\' suçundan Konya\'daki 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki yargılanmasına devam edildi. Gözaltına alındığı sırada cüzdanından Fethullah Gülen\'in fotoğrafı ve 1 dolar bulunan tutuklu sanık Ahmet Eraslan, doları Gülen\'in maaşından hediye olarak gönderdiğini söyledi.

9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün görülmeye başlanan duruşmaya bugün de devam edildi. Alfabetik sıraya göre yargılanan sanıklardan Ahmet Eraslan\'a, gözaltına alındığı sırada yapılan aramada cüzdanından çıkan Fethullah Gülen\'in fotoğrafı ve 1 dolar soruldu. Eraslan, fotoğraf ve doların Karaman\'da Sabah Dershanesi\'nde müdür olarak çalıştığı dönemde, soruşturma sırasında örgütün Konya Bölge İmamı olduğu ileri sürülen \'Ahmet\' kod adlı F.Ş. tarafından, Fethullah Gülen\'in hediyesi olarak kendisine verildiğini belirtti. Eraslan, savunmasında şöyle dedi:

\"Amerika’ya giden F.Ş.\'den , Fethullah Gülen’e ait tespih veya namaz takkesi istemiştim. 2008 yılında gerçekleştirilen ziyaretten sonra dönen F.Ş., tespih ve takke olmadığını ancak Fethullah Gülen’in maaşından saklaması için hediye olarak 1 dolar gönderdiğini söyleyerek bana verdi. Fotoğraf ve para kullanmadığım cüzdanımda duruyordu.\"

2016 yılı şubat ayında çalıştığı dershaneden ayrıldığını ve örgütle ilişkisini kestiğini öne süren Eraslan, samimi itiraflarından dolayı \'Etkin Pişmanlık Yasası\'ndan faydalanmak istediğini de dile getirdi. Mahkeme Başkanı Mevlüt Gülbudak\'ın örgütle ilişkisini kesmesine rağmen neden 1 doları cüzdanında tuttuğunu sorması üzerine de Eraslan, \"Orada olduğunu bilseydim yırtar artardım.\"

İsteyerek bu duruma gelmediğini anlatan Eraslan pişman olduğunu söyledi. Duruşma diğer sanıkların savunmasıyla devam etti.