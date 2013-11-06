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Fethullah Gülen kaldığı eve ne kadar kira ödüyor?

Fethullah Gülen tek gelirinin kitap telifleri olduğunu açıkladı

06 Kasım 2013 13:11

Fethullah Gülen, Herkul.org sitesinde yayınlanan son açıklamasında gelirleri ve giderleri hakkında bilgi verdi. Tek gelirinin kitap telifleri olduğunu söyleyen,Gülen, gelen bir soru üzerine Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde kaldığı ev için 5.500 Dolar kira ödediğini belirtti. 

Bir vatandaşın, Gülen'in kaldığı yerle ilgili "Buraya da kira ödüyor musunuz?" şeklinde gelen sorusuna, "Evet ödüyorum. Hem ben kalıyorum, hem işte sizler de kalıyorsunuz. Nasıl kalacaksınız vakıf evinde? Onun için 5.500 dolar ödüyorum" diyen Gülen, şu açıklamayı yaptı:

"Şunun için önemli; 'Vakfın binasında kalıyor. Yiyor içiyor' suizanına medar olmasın diye. Buradaki mutfak şeyini de bir iki arkadaş kefil etmiş veriyor. Millete haram yedirmemek için. Bu mevzuda o hassasiyet tamdır yani."

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