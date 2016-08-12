Fethullah Gülen: İddiaların 10'da 1'i kanıtlansın Türkiye'ye dönerim

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup askerin, 15 Temmuz gübü darbe girişimi kalkışmasının arkasındaki isim olduğu öne sürülen ve Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği Fetullah Gülen Fransa'nın popüler gazetelerinden Le Monde'a açıklamada bulundu. "Hakkımdaki suçlamaların 10'da 1'i kanıtlansın dönerim" diyen Gülen darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonları da 'Cadı avı' olarak yorumladı.

CNN Türk'ün haberine göre, darbe girişiminin uluslararası bir komite tarafından incelenmesini talep eden Gülen, "Hakkımdaki suçlamaların 10'da 1'i kanıtlansın, Türkiye'ye gideceğime yemin ederim" ifadelerini kullandı. Gülen, darbe girişimi sonrası başlayan operasyonları "cadı avı" olarak tanımlarken, kendisinin suçsuz olduğunu savundu.