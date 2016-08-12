T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen: İddiaların 10'da 1'i kanıtlansın Türkiye'ye dönerim

Fethullah Gülen Le Monde'a yazdı

12 Ağustos 2016 17:43

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup askerin, 15 Temmuz gübü darbe girişimi kalkışmasının arkasındaki isim olduğu öne sürülen ve Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği Fetullah Gülen Fransa'nın popüler gazetelerinden Le Monde'a açıklamada bulundu. "Hakkımdaki suçlamaların 10'da 1'i kanıtlansın dönerim" diyen Gülen darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonları da 'Cadı avı' olarak yorumladı.

CNN Türk'ün haberine göre, darbe girişiminin uluslararası bir komite tarafından incelenmesini talep eden Gülen, "Hakkımdaki suçlamaların 10'da 1'i kanıtlansın, Türkiye'ye gideceğime yemin ederim" ifadelerini kullandı. Gülen, darbe girişimi sonrası başlayan operasyonları "cadı avı" olarak tanımlarken, kendisinin suçsuz olduğunu savundu.

ETİKETLER

Fetullah Gülen15 Temmuzdarbe girişimiLe Monde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24