Fethullah Gülen: Hizmet sempatizanı biri bu darbe girişiminde yer aldıysa, bana ihanet etmiştir

Türkiye hükümeti tarafından ABD'den iadesi istenen, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, "Eğer Hizmet sempatizanı biri bu darbe girişiminde yer aldıysa, benim ideallerime ihanet etmiştir" dedi.

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'a bir makale yazan Fethullah Gülen, "Batılı demokrasiler ılımlı Müslüman sesleri ararken, ben ve Hizmet hareketindeki arkadaşlarım, 11 Eylüldeki El Kaide saldırıları, IŞİD'in vahşi infazları ve Boko Haram'ın adam kaçırmaları gibi uçlardaki şiddete karşı açık bir tutum takındık" ifadelerini kullandı.

"Hayatım boyunca alenen ve kişisel olarak iç politikadaki askeri müdahaleleri kınadım" diyen Gülen, şunları söyledi:

"Hep demokrasiyi savundum. Türkiye'de 40 yıldır askeri darbelerden zarar görmüş ve bu askeri rejimlerin baskılarına ve haksız hapislere maruz kalmış biri olarak yurttaşlarımın böyle bir işkenceye katlanmasını asla istemem. Eğer Hizmet sempatizanı biri bu darbe girişiminde yer aldıysa, benim ideallerime ihanet etmiştir."

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