Fethullah Gülen: Hakan Fidan beni iki kez ziyaret etti; Adil Öksüz MİT'le bağlantılı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın kendisini iki kez ziyaret ettiğini iddia etti.

France24'e konuşan Fethullah Gülen, darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz’ün MİT ile bağlantılı olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Nerede olduğunu bilmiyorum ama Adil Öksüz’ü buluyorlar, sonra onu salıveriyorlar. Sonra onun Milli İstihbarat ile alakası ortaya çıkıyor. Gelenlerden birisi de Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başındaki Hakan Fidan’dı. İki defa ziyaret etti. Yeğenimin evinde iki defa yemek yedi. Gelmeyen kalmadı ki. Fotoğraf karesinin içine girmediğim insan kalmadı. Bunu, birinin düşüncesi içinde değerlendirmek ezbere mülahazalar."

Öksüz'ün darbe girişimi öncesi kendisini ziyaret ettiği yolundaki iddiayı reddeden Gülen, sözlerine şöyle devam etti:

“Öksüz, birkaç sene önce buraya geldi. Daha sonra medyada benimle fotoğrafını gördüm. Yüzlerce insan benimle fotoğraf çektiriyor. Fotoğraf çektirmekten bu bağlantıyı kurmak acele hüküm vermek olur."