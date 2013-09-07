Fethullah Gülen eski evine taşındı

Reuters’in geçtiğimiz aylarda görüntülediği Fethullah Gülen’in ABD’nin Pennsylvania’daki evi tartışmalara neden olmuştu. Bunun üzerine cemaatten binanın sosyal aktivite ve inziva merkezi olduğuna dair bir açıklama yapılmıştı. Cemaat dün Fethullah Gülen 13 senedir kullandığı ve tadilatta olduğu için taşınmak zorunda kaldığı odasına geri döndüğünü duyurdu ve yeni fotoğraflar yayınladı.

Fethullah Gülen, bu haftaki görüntülü sohbetini tadilatı tamamlanan eski odasında yaptı. Herkul.org sitesi Gülen’in eski binaya taşınma hazırlığı yaparken ki fotoğraflarını yayınladı.

Herkul.org sitesinde yayınlanan 3 fotoğraflarla ilgili şu açıklama yapıldı: "Ayrıca bugün üç yeni fotoğraf sunacağız. 13 sene bizi bağrında misafir eden evimizde tamir ihtiyacı hasıl olunca bir süre ondan ayrı kalmıştık. Elhamdulillah buradaki ilk göz nurumuz olan şirin evimizin tamir ve tadilatı tamamlandı. Cuma namazlarında ve Bamteli sohbetlerinde yine büyük binanın mescidini de kullanmayı planlasak bile artık oradan ayrılıp hemen yanındaki ilk hanemizle yeniden buluştuk."