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Fethullah Gülen Wall Street'e konuştu: Erdoğan reform yolundan ayrıldı!

Fethullah Gülen: Fırsatlar geldiğinde cemaat üyeleri tıpkı diğer vatandaşlar gibi seçimlerini değerler üzerinden yapacaktır

21 Ocak 2014 10:23

Hafta sonu Amerika'nın Sesi radyosuna röportaj vermek istemediği haberleriyle öne çıkan Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, Wall Street Journal'a özel bazı açıklamalar yaptı. WSJ Gülen'in sözlerini "Batı ülkelerinin çalkantılı bir bölgede en büyük müttefiki olan Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarını etkileyebilecek kesin ayrılık sinyalleri" olarak nitelendirdi. 

Wall Street Journal Gülen'in e-posta yoluyla yaptığı açıklamalarında "Erdoğan reform yolundan ayrıldı" ifadelerini başlığa çekti. Habere göre, 17 Aralık'ta yolsuzluk soruşturmasının başlamasından bu yana ilk defa böyle açıklamalarda bulunan Gülen, "Türk halkı, son iki yıldır demokratik sürecin tersine dönmüş olmasından dolayı üzüntülü" ifadelerini kullandı.

Gülen, "İdeoloji, sempati veya dünya görüşüne göre yapılan tasfiyeler, şimdiki hükümetin sonlandırmaya söz verdiği geçmişin uygulamalarıydı" dedi.

 

Alternatif oluşuma sıcak baktı, CHP'ye hayır demedi

 

Joe Parkinson ve Ayla Albayrak imzalı haberde şu yorum ve ifadeler dikkat çekti:

- Fethullah Gülen Hizmet hareketinin, ya da dışarıda Cemaat diye anılan bu yapılanmanın, AKP'ye siyasi bir alternatifin oluşmasına sıcak baktığına işaret etti. Öte yandan Gülen, hareketinin CHP'ye destek verebileceği söylentilerini yalanlamadı.

- "Fırsatlar geldiğinde Cemaat üyeleri tıpkı diğer vatandaşlar gibi seçimlerini değerler üzerinden yapacaktır" diyen Gülen, açıklamalarına "İnsanlar seçimlerini öz değerlerini paylaşanlarla aynı doğrultuda yapabilirler" diye devam etti.

- Gülen'in AKP ile yolları ayırma kararı ekonomik istikrarın yükseldiği, yaşam standartlarının arttığı ve Ankara'nın etkisinin daha fazla hissedildiği 10 yıldan uzun bir sürenin ardından AKP ile olan İslami kökenli koalisyonda yaşanan gevşemenin göstergesi olarak görülüyor.

- AKP merkez yönetim karar kurulu üyesi Osman Can yaptığı açıklamada "Bu tasfiyeler devam etmeli çünkü Cemaat üyeleri devlet hiyerarşisinin dışında bir yapıdan emir alıyorlar, devlet kurumların içinde kendi siyasetlerini yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.

- Gülen ise değişenin Erdoğan hükümeti olduğunu söyleyerek, "Değerlerimiz veya duruşumuz değişmedi" açıklamasını yaptı. Gülen, "Siyasi aktörlerin duruşunun veya hareketlerinin eski hareketlerine uyup uymadığına Turk insanı ve tarafsız gözlemciler karar vermeli" dedi.

 

2010'da da WSJ'ye konuşmuştu

 

Türk basınına da ABD basınına da nadiren röportaj veren Gülen, 2010 yılında Mavi Marmara baskınının ardından da sessizliğini yine Wall Street Journal'a bozmuştu. O dönemde Gülen Mavi Marmara filosunun İsrail’in izni olmadan Gazze’ye yardım götürmesini eleştirmişti.     

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