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Fethullah Gülen: Bu terörist saldırıyı lanetliyorum, arka planı aydınlatılmalı

"Umuyorum ki Türk-Rus hükümetleribu menfur saldırıyı bir fırsata dönüştürür"

20 Aralık 2016 19:28

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin olarak bir taziye mesajı yayımladı. Gülen, "saldırıyı lanetlediğini" belirterek, Rusya'ya ve elçinin ailesine başsağlığı diledi.

Saldırı için "terörist saldırı" ifadesini kullanan Gülen, "Failleri kim ve gerekçesi ne olursa olsun hiçbir terörist eylem tecviz edilemez. Bütün vatandaşlarımızın ve dünya kamuoyunun beklentisi bu saldırının arka planının aydınlatılması, saldırgana yardım eden, zemin hazırlayanların tespiti ve bir daha böyle bir saldırı olmaması için gereken her türlü tedbirin alınmasıdır" dedi.

Gülen'in mesajı şöyle:

"Gerek ülke içinde gerek dışında bir çok uzman, Türkiye'de 2014 yılından beri uygulanan siyasi cadı avı neticesinde bir çok terörizm uzmanı polisin ilgisiz görevlere sürülmesi, görevden uzaklaştırılması ve hapsedilmesi neticesi oluşan güvenlik zafiyeti defaatle işaret ettiler. Bir milleti temsil eden elçiye arkadan yapılan bu menfur saldırı on binlerce masun insanın hayatını kaybettiği ve milyonların mülteci durumuna düştüğü Suriye yangınına körükle gitmek hükmündedir. Umuyorum ki Türk Rus hükümetleri ve uluslararası camia bu menfur saldırıyı bir fırsata dönüştürür ve Suriye krizinin en kısa zamanda barışçı bir şekilde çözülebilmesi için çabalarını hızlandırır:"

 

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