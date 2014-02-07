'Fethullah Gülen 2012'de Türkiye'ye gelseydi tutuklanacaktı'

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav, bir istihabarat örgütüyle yakın temasta olan yazarın sözlerine dayandırarak, "Fethullah Gülen 2012'de Başbakan Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'ye gelmesi halinde tutuklanacaktı" dedi.

Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in sunduğu Mehtap TV'de yayınlanan Sözün Erdemi programına katılan Aytav, Bülent Keneş'in "Fethullah Gülen'in neden Türkiye'ye dönmediği" şeklinde bir soru sorması üzerine, "Gazetenin adını vermeyeceğim. Yazarın adı da bende saklı. O yazar ki bir istihbarat örgütüyle yakın temasta ve bilgi belge akışını sağladığı o yazar hergün köşesinde 'şunlar tutuklanacak, şunlar çete' diye tehdit eden yazar. Bana ağzından kaçırdığı bir konu oldu geçen sene. Daha bu kadar olaylar olmamıştı. Şunu demişti bana 'Eğerki Hocaefendi 2012'de sayın Başbakan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelseydi tutuklanacaktı' dedi. Bunu ağzından kaçırdı. Bu kişi hükümet çok yakın. Bir istihbarat örgütüne de çok yakın. Bilgiyle konuşuyor" ifadelerini kullandı.