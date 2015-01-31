'Fethiye'yi il yapsınlar AKP'ye geçerim'

Muğla’nın Fethiye İlçesi Belediye Başkanı Behçet Saatcı, katıldığı bir televizyon programında ilçenin il statüsüne kavuşması karşılığında AKP’ye geçebileceğini açıkladı.

Fethiye sokaklarına 2013 yılında astırdığı Türkçe ve Kürtçe bayram mesajı nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Behçet Saatcı, kararı beklemeden partisinden istifa etmişti.



Demokrat Parti’den seçimlere giren ve 4’üncü kez Fethiye Belediye Başkanı seçilen Saatcı, katıldığı yerel bir televizyon programda Fethiye’nin il yapılması karşılığında AKP’ye geçebileceğini açıkladı.

Başkan Saatcı, Fethiye için her şeyi yapabileceğini anlatırken, "Bugün ’Fethiye’yi il yapıyoruz’ desinler. Bütün Fethiye’yi arkama toplarım, Ankara’ya gider teşekkür ederiz. İktidar partisine de bunun diyetini öderiz. Fethiye’yi il yapsınlar, Ak Parti’ye geçer, kapı kapı dolaşır, oy isterim" dedi.





'Son rozeti size takmak istiyor'

AKP’den birçok kez teklif aldığını aktaran Başkan Saatçı, Fethiye’nin il yapılması halinde AKP’ye geçebileceğini kastederek, şöyle devam etti: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığının son günüyken gece Adalet ve Kalkınma Partisi’nden üst düzey birisi aradı. ’Cumhurbaşkanımız yarın Başbakanlığı Ahmet Davutoğlu’na bırakarak köşke çıkacak. Kendisiyle görüştük. Son rozeti size takmak istiyor’ dedi. Ben de kendilerine aynı cevabı verdim."