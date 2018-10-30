Fethiye'ye Cezayirli gelin

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesindeki bir otelde aşçı olarak çalışan Soner Çantalı (38), Cezayir uyruklu Meryem Sümeyya (35) ile hayatını birleştirdi. Düğünde, yöresel kıyafetler giyen çiftin Cezayir oyun havaları eşliğindeki oyunları alkış aldı.

Fethiye\'nin Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki bir otelde aşçılık yapan Soner Çantalı, bir yıl önce, çalıştığı tesise tatile gelen Cezayirli Meryem Sümeyya ile tanıştı. Çiftin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Fırsat buldukça Türkiye\'ye gelen Meryem Sümeyya ve Soner Çantalı, nikah masasına oturma kararı aldı. Fethiye Evlendirme Dairesi\'nde kıyılan nikahın ardından, çift için bir okul bahçesinde düğün töreni düzenledi. Çiftin düğününe Çantalı\'nın yakınları ve Sümeyya\'nın Cezayir\'den gelen akrabaları katıldı. Türk oyun havaları ile başlayan düğünde gecenin ilerleyen saatlerinde ise gelin ve damat geleneksel kıyafetler giyip, Cezayir oyun havaları eşliğinde gönüllerince oynayıp, dans etti. Çift, davetlileren uzun süre alkış aldı.

Çok mutlu olduğunu belirten Soner Çantalı \"Eşimle, otelde tanıştık. Güzel bir iletişimimiz oldu. \'Bu sevgiyi, aşkı mutluluğu paylaşalım\' dedik. Aileler arasında da karar verdik, düğün yaptık. Uzak olmalarına rağmen düğünümüze katıldılar. Düğünümüzü güzel bir etkinlik haline getirdiler. Bizimkisi aşk evliliği. Mesafeler bizim için bahene değil. Aşk her yerde olabiliyor. Mutlu olacağımıza inanıyoruz\" dedi.

Gelin Meryem Sümeyya ise \"İyi ki Soner şefi, eşimi tanımışım. İyi ki ona kalbimi hediye etmişim. Çok mutluyuz\" diye konuştu.



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