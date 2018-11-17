Fethiyespor'un konuğu Bugsaşspor

FETHİYE, (DHA) -

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor\'a 2-1 kaybeden ve geride kalan 12 maçta galibiyet elde edemeyen düşme potasındaki Fethiyespor, yarın sahasında Bugsaşspor\'la karşı karşıya gelecek.

İlçe Stadı\'nda Halil İbrahim Yıldırım\'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 13.30\'da başlayacak. Teknik direktör Tarık Daşgün, ilk galibiyetlerini alacaklarına inandığını söyledi. Bugsaş karşılaşmasına milat olarak baktıklarını belirten Daşgün, \"En iyi şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacağız. Taraftarımızdan destek bekliyoruz\" dedi.