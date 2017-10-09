T24 LogoT24 Logo
Spor

Fethiyespor'un galibiyet hasreti devam ediyor

Ergün TOS/FETHİYE, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Nazilli Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 6 haftaya çıkaran Fethiyespor'da yüzler gülmüyor

09 Ekim 2017 16:44

Ergün TOS/FETHİYE, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Nazilli Belediyespor\'la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 6 haftaya çıkaran Fethiyespor\'da yüzler gülmüyor.
Oynadığı 7 maçta tek galibiyet alan ve 6 puanla tehlike bölgesinde bulunan Muğla temsilcisinde teknik direktör Hüsnü Özkara, sakatlıklardan dert yandı. Takımın başında çıktığı 5 maçta 3 puanla tanışamayan Özkara, \"Adale sakatlıkları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyorum. Kuvvet çalışması yapamıyoruz. Takımı sezona hazırlayan teknik direktör Eser Kardeşler\'i suçlamak istemiyorum ancak sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kaldım\" dedi.
Sakatlıkların üst üste geldiğini anlatan Hüsnü Özkara, \"Yoğun maç temposu da bunun nedenlerinden biri. Ancak sezon başı yeterli kuvvet çalışması yapılsaydı bu kadar basit sakatlıklar olmayabilirdi. Şu an elimizde olan oyuncular belli. Altay maçına bu kadroyla hazırlanacağız ve en iyi sonucu almaya çalışacağız. Nazilli karşısında iyi futbol oynamadık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Puana ihtiyacı olan 2 takımın maçıydı. Puanlar paylaşıldı. Taraftarımıza daha iyi futbol izletmek istiyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergün TOSFETHİYE DHA TFFLig Beyaz GrupNazilli BelediyesporFethiyesporOynadığıMuğlaHüsnüTakımınKuvvetTakımıEser KardeşlerSakatlıklarınAncakAltayNazilliPuanaPuanlarTaraftarımızaBununFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24