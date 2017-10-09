Fethiyespor'un galibiyet hasreti devam ediyor

Ergün TOS/FETHİYE, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Nazilli Belediyespor\'la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 6 haftaya çıkaran Fethiyespor\'da yüzler gülmüyor.

Oynadığı 7 maçta tek galibiyet alan ve 6 puanla tehlike bölgesinde bulunan Muğla temsilcisinde teknik direktör Hüsnü Özkara, sakatlıklardan dert yandı. Takımın başında çıktığı 5 maçta 3 puanla tanışamayan Özkara, \"Adale sakatlıkları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyorum. Kuvvet çalışması yapamıyoruz. Takımı sezona hazırlayan teknik direktör Eser Kardeşler\'i suçlamak istemiyorum ancak sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kaldım\" dedi.

Sakatlıkların üst üste geldiğini anlatan Hüsnü Özkara, \"Yoğun maç temposu da bunun nedenlerinden biri. Ancak sezon başı yeterli kuvvet çalışması yapılsaydı bu kadar basit sakatlıklar olmayabilirdi. Şu an elimizde olan oyuncular belli. Altay maçına bu kadroyla hazırlanacağız ve en iyi sonucu almaya çalışacağız. Nazilli karşısında iyi futbol oynamadık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Puana ihtiyacı olan 2 takımın maçıydı. Puanlar paylaşıldı. Taraftarımıza daha iyi futbol izletmek istiyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

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