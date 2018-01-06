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Spor

Fethiyespor'da tepki büyüyor

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor, en önemli gelir kaynağı olan Uğur Mumcu Otoparkı'nı Muğla Büyükşehir Belediyesi'de resmen teslim etti

06 Ocak 2018 15:25


FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor, en önemli gelir kaynağı olan Uğur Mumcu Otoparkı\'nı Muğla Büyükşehir Belediyesi\'de resmen teslim etti.
Otoparktan yıllık 600 bin TL gelir sağlayan kulüpte başkan Mustafa Ferizcan, yöneticiler ve taraftarlarla birlikte açıklama yaptı.
Geçen yıl da ilçede yol kenarına parkedilen araçlardan alınan parkomat gelirini büyükşehir kapsamına girdiği için devretmek zorunda kalan kulüpte Ferizcan, \"Evimizi, arabamızı satacağız. Ama Fethiyespor\'u hiç kimseye malzeme konusu yapmayacağız. Her türlü engellemelere rağmen Fethiyespor\'u hak ettiği yere, camiamıza söz verdiğimiz yere ulaştırmak için gece gündüz çalışacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben bu anlamda bir kez daha sayın kaymakamımıza, değerli belediye başkanımıza ve bizlerle buraya kadar gelen sevgili Fethiyelilere teşekkür ediyorum\" dedi.

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