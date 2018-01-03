T24 LogoT24 Logo
Spor

Fethiyespor'da kamp başladı

FETHİYE, (DHA) TFF 2

03 Ocak 2018 14:14

FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Fethiyespor\'un Antalya kampı başladı.
Liberty Lara Hotel\'de kampa giren lacivert-beyazlılarda sakat olan Umut Sözen, ilk antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Ara transferde 4 ya da 5 takviye yapmayı planlayan Muğla ekibinde teknik direktör Levent Eriş, iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini söyledi.
Eriş, \"En iyi şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fethiyespor\'un bulunduğu konumdan memnun değiliz. İkinci yarıya iddialı girmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FETHİYE DHA TFFLig Beyaz GrupFethiyespor AntalyaLiberty Lara HotelUmut SözenAraMuğlaLevent ErişErişFethiyespor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24