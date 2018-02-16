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Spor

Fethiyespor'da hedef galibiyet

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 gün arayla oynadığı 2 kritik maçtan 4 puan çıkaran Fethiyespor, pazar günü konuk edeceği Şanlıurfaspor'u yenerek zorlu periyodu maksimum puanla geçmeyi hedefliyor

16 Şubat 2018 16:21

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 4 gün arayla oynadığı 2 kritik maçtan 4 puan çıkaran Fethiyespor, pazar günü konuk edeceği Şanlıurfaspor\'u yenerek zorlu periyodu maksimum puanla geçmeyi hedefliyor. 
Ligde düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Muğla temsilcisinde teknik direktör Levent Eriş, \"Pazar günü Play-Off hattındaki Şanlıurfaspor\'u yenersek üst üste 3 maçı 7 puanla geçmiş olacağız. Bu puanlar alt sıralarla bağımızı koparmak adına bize büyük avantaj sağlayacak\" dedi.
 

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