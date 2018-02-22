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Spor

Fethiyespor'da Eriş inanıyor

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Nazilli Belediyespor'a konuk olacak Fethiyespor'da teknik direktör Levent Eriş, korkularının olmadığını söyledi

22 Şubat 2018 15:15

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Nazilli Belediyespor\'a konuk olacak Fethiyespor\'da teknik direktör Levent Eriş, korkularının olmadığını söyledi. Alınan kötü sonuçlara rağmen karamsarlığa kapılmadığını anlatan tecrübeli teknik adam, \"Hakem hataları canımızı çok yaktı. Ancak her şeye rağmen ayakta kalmalıyız. Teknik direktörlük kariyerimde hiç endişeye yer vermedim. Birilerinin desteğiyle de görevlere gelmedim. Biz yeni bir takımız. Zamanla çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Ligde kalacağımaza canı gönülden inanıyorum. Nazilli Belediyespor maçı çok kritik. Özellikle rakibimiz için çok daha kritik. Ben oyuncularıma güveniyorum. En iyi şekilde mücadelemizi sergileyip, istediğimizi alacağız\" dedi.

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