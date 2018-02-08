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Spor

Fethiyespor'da Eriş iddialı

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçından galibiyet çıkaramayan Fethiyespor'da Teknik Direktör Levent Eriş, cumartesi günü evlerinde oynayacakları Zonguldak Kömürspor karşılaşması öncesi iddialı konuştu

08 Şubat 2018 16:04

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 6 maçından galibiyet çıkaramayan Fethiyespor\'da Teknik Direktör Levent Eriş, cumartesi günü evlerinde oynayacakları Zonguldak Kömürspor karşılaşması öncesi iddialı konuştu. İkinci yarıya istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak asla pes etmeyeceklerini belirten Eriş, \"Üst üste Hacettepe ve Gümüşhanespor\'a deplasmanlarda yenildik. Bu iki takımın da gücü ortada. Birbirinden değerli, iddialı takımlarla oynadık. Ancak yenilgiler moralimizi bozmadı. Bizim hedeflerimiz küçülmedi\" diye konuştu. 
Zonguldak Kömürspor maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını kaydeden deneyimli teknik adam, \"Bundan sonra bizim korkumuz yok. Devre arası kadromuzu yeniledik. Takım kurmak zaman isteyen bir olay. Biz burada ne yapmak istediğini bilen bir ekibiz. Havanda su dövdürmüyoruz, kimseye yalandan hayaller vermiyoruz. Bir ya da iki hafta sonra biz çok iyi bir takım haline geliriz. Bunun için de her türlü çalışmayı çocuklarımızla birlikte yapıyoruz. Takım olduktan sonra ortada sorun olabilecek şeyler kalmayacak\" dedi.

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