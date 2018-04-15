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Spor

Fethiyespor'da bahar havası

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sonuncu Silivrispor'u deplasmanda 2-0 yenerek son 4 maçında 3'üncü galibiyetini alan Fethiyespor kümede kalma yolunda büyük avantaj yakaladı

15 Nisan 2018 17:24

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sonuncu Silivrispor\'u deplasmanda 2-0 yenerek son 4 maçında 3\'üncü galibiyetini alan Fethiyespor kümede kalma yolunda büyük avantaj yakaladı. 
Düşme hattındaki Nazilli Belediyespor\'un kendisine yaklaşmasına fırsat vermeyen lacivert-beyazlılar bitime 3 hafta kala derin bir nefes aldı. Teknik direktör Levent Eriş, zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, \"Tek düşüncemiz galip gelmekti. Önemli bir virajı döndük. Kalan karşılaşmalarımızdan da iyi skorlar elde ederek sezonu sıkıntısız noktalayacağız\" dedi. 
Fethiyespor, önümüzdeki haftalarda Bandırmaspor, Karşıyaka (D) ve Bugsaşspor ile oynayacak. 
 

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