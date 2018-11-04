Fethiyespor-Zonguldak Kömürspor: 0-0

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA)

STAT: Fethiye Şehir

HAKEMLER: Serdar Akkaçoğlu (xxx), Salim Şanlıer (xxx), Segah Tunçkol (xxx)

FETHİYESPOR: Fatih (xx) - Erdi (xx), Kağan (xx) (Dk. 60 Onur Okan x), Onur Garip (xx) (Dk. 83 Alper), Oktay (x), Fethi (xx), Mahmut (x), Yiğit (xx), Alican (xxx), Ramazan (x), Metin (x) (Dk. 79 Halil İbrahim x)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa (xxx) - Berkan (xx), Okan (xxx), Onur (xxx), Hüseyin (xxx) (Dk. 85 Rıdvan), Şevket (xx), Burak (xx), Turan (xxx) (Dk. 89 Cömert), Emre (xx), Mert (xx), Okan (x) (Dk. 66 Mustafa Tahir xx)

SARI KARTLAR: Metin, Kağan, Fatih (Fethiyespor), Turan, Berkan (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki Fethiyespor, üst üste 5\'inci beraberliğini yeni teknik patronu Tarık Daşgün yönetiminde çıktığı ilk lig maçında Zonguldak Kömürspor\'dan aldı: 0-0.

Bu sonuçla Fethiye 7, Zonguldak 13 puana ulaştı.

7\'nci dakikada gelişen Fethiyespor atağında Ramazan ceza sahasına ortaladı Onur Garip\'in vuruşu auta gitti.

28\'inci dakikada ev sahibinden Yiğit\'in soldan ortaladığı topa Alican vurdu, kaleci Mustafa topa iki hamlede sahip oldu.

33\'üncü dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kağan sert vurdu, kaleci Mustafa güçlükle kornere yumrukladı.

39\'uncu dakikada Metin\'in kullandığı korner atışında kafalardan seken topu önünde bulan Fethi yerden vurdu, savunmaya ve yan direğe çarpan top kornere çıktı.

53\'üncü dakikada Mahmut\'un sol kanattan ortasında Onur Garip bomboş pozisyonda kafayı çaktı, yandan aut.

87\'nci dakikada Onur Okan\'ın ceza sahası dışından ortasında Alican\'ın kafasından sonuç çıkmadı.

Maç golsüz eşitlikle sona erdi.