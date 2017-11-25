T24 LogoT24 Logo
Spor

Fethiyespor, yeni teknik direktörü Levent Eriş yönetiminde ilk maçına çıkıyor

FETHİYE, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Sakaryaspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek düşme potasına bir adım daha yaklaşan Fethiyespor, yarın yeni teknik direktörü Levent Eriş yönetiminde ilk maçına çıkacak

25 Kasım 2017 15:24

FETHİYE, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Sakaryaspor\'a deplasmanda 3-1 yenilerek düşme potasına bir adım daha yaklaşan Fethiyespor, yarın yeni teknik direktörü Levent Eriş yönetiminde ilk maçına çıkacak. Muğla temsilcisi, düşme hattında yer alan Silivrispor\'u misafir edecek. İlçe Stadı\'nda Burak Pakkan\'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30\'da başlayacak.
Fethiyespor\'da sarı kart cezalıları Ertuğrul ve Metin\'in yanı sıra sakatlıkları süren Ömer ile Onur maçta forma giyemeyecek. Silivrispor\'u yenip iyi bir başlangıç yapacağını belirten Levent Eriş, \"Fethiyespor\'un yeri alt sıralar değil. Karşılaşmalarımızı kazanıp tırmanışa geçeceğiz\" diye konuştu. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FETHİYE DHA TFFLig Beyaz GrupSakaryasporFethiyesporLevent ErişMuğlaSilivrisporStadı Burak PakkanErtuğrulMetinOnurKarşılaşmalarımızı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24