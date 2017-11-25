Fethiyespor, yeni teknik direktörü Levent Eriş yönetiminde ilk maçına çıkıyor

FETHİYE, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Sakaryaspor\'a deplasmanda 3-1 yenilerek düşme potasına bir adım daha yaklaşan Fethiyespor, yarın yeni teknik direktörü Levent Eriş yönetiminde ilk maçına çıkacak. Muğla temsilcisi, düşme hattında yer alan Silivrispor\'u misafir edecek. İlçe Stadı\'nda Burak Pakkan\'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30\'da başlayacak.

Fethiyespor\'da sarı kart cezalıları Ertuğrul ve Metin\'in yanı sıra sakatlıkları süren Ömer ile Onur maçta forma giyemeyecek. Silivrispor\'u yenip iyi bir başlangıç yapacağını belirten Levent Eriş, \"Fethiyespor\'un yeri alt sıralar değil. Karşılaşmalarımızı kazanıp tırmanışa geçeceğiz\" diye konuştu.