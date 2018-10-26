Fethiyespor Tarık Daşgün ile anlaştı

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta yarın Sivas Belediyespor deplasmanına çıkacak Fethiyespor, teknik direktör Tarık Daşgün\'le anlaşma sağladı.

Ligde son sırada bulunan lacivert-beyazlılarla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Daşgün\'ün Sivas Belediyespor karşılaşmasını tribünden izleyeceği, takımı sahaya teknik sorumlu Fevzi Sevinç\'in çıkaracağı açıklandı. Fethiyespor\'da başarıyı yakalayacağına inandığını belirten Daşgün, \"Sivas Belediyespor karşılaşmasını izledikten sonra takımla birlikte çalışmalarımıza başlayacağız. Tek düşüncemiz takımımız hak ettiği yerlere getirmek\" diye konuştu.