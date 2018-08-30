Fethiyespor sol beke Burak'ı getirdi

FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele edecek Fethiyespor, sol bek Ahmet Burak Solakel\'i kadrosuna dahil etti. Geride kalan sezon Samsunspor formasını terleten 36 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerine Bucaspor\'da başlayan deneyimli oyuncu, Gazişehir Gaziantep, Gaziantepspor, Adanaspor, Mardinspor, Karşıyaka, Denizlispor, Samsunspor, Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor\'da oynadı. Profesyonel Şube Sorumlusu Ergün Özdemir çok tecrübeli bir futbolcuyu transfer ettiklerini belirterek, \"Burak her yönüyle takımımıza katkı sağlayacaktır\" dedi.

FOTOĞRAFLI