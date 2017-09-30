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Spor

Fethiyespor Şanlıurfaspor'a konuk olacak

  FETHİYESPOR, (DHA) TFF 2

30 Eylül 2017 17:44


 

FETHİYESPOR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta 4 haftadır galibiyet hasreti çeken Fethiyespor, yarın zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor\'a konuk olacak. Şanlıurfa GAP Arena\'da Yiğit Peşin\'in düdük çalacağı maç saat 19.00\'da başlayacak. Başkan Mustafa Ferizcan zor bir dönemden geçtiklerini ancak Şanlıufraspor\'u yenerek kötü gidişatı durduracaklarını söyledi. CVamia olarak kenetlendiklerini dile getiren Mustafa Ferizcan, \"Teknik ekip ve futbolcularımıza güveniyoruz. Şanlıurfa\'dan istediğimizi alıp evimize döneceğiz\" ifadelerini kullandı. 

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