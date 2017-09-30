Fethiyespor Şanlıurfaspor'a konuk olacak

FETHİYESPOR, (DHA)
TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta 4 haftadır galibiyet hasreti çeken Fethiyespor, yarın zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor\'a konuk olacak. Şanlıurfa GAP Arena\'da Yiğit Peşin\'in düdük çalacağı maç saat 19.00\'da başlayacak. Başkan Mustafa Ferizcan zor bir dönemden geçtiklerini ancak Şanlıufraspor\'u yenerek kötü gidişatı durduracaklarını söyledi. CVamia olarak kenetlendiklerini dile getiren Mustafa Ferizcan, \"Teknik ekip ve futbolcularımıza güveniyoruz. Şanlıurfa\'dan istediğimizi alıp evimize döneceğiz\" ifadelerini kullandı.