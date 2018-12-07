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Spor

Fethiyespor Pendik virajında

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 yenilip düşme potasından çıkamayan Fethiyespor yarın Pendikspor deplasmanında ter dökecek

07 Aralık 2018 15:05

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor\'a 2-0 yenilip düşme potasından çıkamayan Fethiyespor yarın Pendikspor deplasmanında ter dökecek. 
Pendik Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak müsabakayı Hasan Avcı yönetecek. Teknik direktör Tarık Daşgün, Pendikspor\'un üst sıraları hedeflediğini belirterek, \"Çok zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Ancak kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Takımımızı bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak istiyoruz\" dedi. 

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