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Spor

Fethiyespor nefes aldı

FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta SBS İnşaat Kırklarelispor'u deplasmanda 2-0 yenerek 2'de 2 yapan Fethiyespor, alt sıralardaki rakibi Nazilli Belediyespor'un Karşıyaka'ya yenilmesiyle derin nefes aldı

02 Nisan 2018 15:52

FETHİYE, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta SBS İnşaat Kırklarelispor\'u deplasmanda 2-0 yenerek 2\'de 2 yapan Fethiyespor, alt sıralardaki rakibi Nazilli Belediyespor\'un Karşıyaka\'ya yenilmesiyle derin nefes aldı. Bu sezon ilk deplasman galibiyetini alarak düşme potasında yer alan Nazilli Belediyespor\'la arasındaki puan farkını 5\'e çıkaran lacivert-beyazlılar, son 5 haftaya biraz daha rahat girdi. 
Teknik direktör Levent Eriş, lige tutunacaklarını belirterek, \"Kazandığımız 2 maç bizi çok önemli bir noktaya taşıdı. Elbette işimiz henüz bitmedi. Ancak güzel bir avantaj elde ettik. Ben takımıma inanıyorum, bundan sonraki haftalarda da iyi sonuçlara imza atacağız\" dedi.
Fethiyespor önündeki periyotta, Sakaryaspor (D), Silivrispor (D), Bandırmaspor, Karşıyaka (D) ve Bugsaşspor\'la rakip olacak. 

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