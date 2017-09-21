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Spor

Fethiyespor kupada 'Süper' rakip istiyor

Ergün TOS / FETHİYE, (DHA) ZİRAAT Türkiye Kupası 3

21 Eylül 2017 16:33

Ergün TOS / FETHİYE, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. tur maçında Nazilli Belediyespor\'u 2-0 mağlup ederek rakibini kupanın dışına iten Fethiyespor\'da büyük sevinç yaşanırken, Başkan Mustafa Ferizcan, 4\'üncü turda güçlü bir Süper Lig ekibiyle karşılaşmak istediklerini söyledi.

Başkan Ferizcan, Nazilli Belediyespor karşısında sergilenen mücadeleden memnun olduğunu, takım oyununun gelişmesi için 1-2 haftaya daha ihtiyaç duyduklarını söyledi. İyi futbolculardan kurulu yeni bir takım olduklarını anlatan Ferizcan, \"Uyum sorununu atlatmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Kupada aldığımız başarılı sonucu lige de yansıtmayı diliyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Taraftarımızın takıma sahip çıktığını, her koşulda desteklediğini görüyoruz. Buda bizi çok mutlu ediyor. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz\" şeklinde konuştu.

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