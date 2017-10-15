T24 LogoT24 Logo
Spor

Fethiyespor kötü gidişe devam ediyor

  Ergün TOS / FETHİYE, (DHA) TFF 2

15 Ekim 2017 17:36

 

Ergün TOS / FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta Altay\'a son dakika golüyle 2-1 yenilerek sahadan eli boş ayrılan Fethiyespor kötü gidişi durduramadı. Sezona Hacettepe galibiyetiyle başlayan Fethiye temsilcisi daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 3 puanı bir arada göremedi. Üçüncü haftada göreve gelen Teknik Direktör Hüsnü Özkara yönetiminde Fethiyespor 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Son 3 deplasman sınavından puan çıkaramayan Fethiye ekibinde sakatlar kervanına sağ bek Çağatay ve orta saha oyuncusu Emrullah\'ın da katılması keyifleri kaçırdı. 

İlk yarı bitmeden oyunu terk etmek zorunda kalan iki futbolcunun durumları hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Muharrem Efe\'nin kadro dışı olduğu Fethiye\'de Ömer, Ensar ve Berat\'ın tedavileri sürüyor. Sinan\'ın ise cezası sona erdi. Kazanabilecekleri karşılaşmadan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Teknik Direktör Hüsnü Özkara, \"Penaltıdan gelen golle birlikte skoru koruma adına oyuncularım istem dışı geriye yaslandı. Ortada pozisyon bile yokken son dakika golüyle mağlup olmak çok üzücü\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TOSFETHİYE DHA TFFLig Beyaz GrupAltayFethiyesporSezona HacettepeFethiyeTeknik Direktör HüsnüSonEmrullahMuharrem EfeEnsarBeratSinanKazanabilecekleriOrtada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24