Fethiyespor kötü gidişe devam ediyor

Ergün TOS / FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta Altay\'a son dakika golüyle 2-1 yenilerek sahadan eli boş ayrılan Fethiyespor kötü gidişi durduramadı. Sezona Hacettepe galibiyetiyle başlayan Fethiye temsilcisi daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 3 puanı bir arada göremedi. Üçüncü haftada göreve gelen Teknik Direktör Hüsnü Özkara yönetiminde Fethiyespor 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Son 3 deplasman sınavından puan çıkaramayan Fethiye ekibinde sakatlar kervanına sağ bek Çağatay ve orta saha oyuncusu Emrullah\'ın da katılması keyifleri kaçırdı.

İlk yarı bitmeden oyunu terk etmek zorunda kalan iki futbolcunun durumları hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Muharrem Efe\'nin kadro dışı olduğu Fethiye\'de Ömer, Ensar ve Berat\'ın tedavileri sürüyor. Sinan\'ın ise cezası sona erdi. Kazanabilecekleri karşılaşmadan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Teknik Direktör Hüsnü Özkara, \"Penaltıdan gelen golle birlikte skoru koruma adına oyuncularım istem dışı geriye yaslandı. Ortada pozisyon bile yokken son dakika golüyle mağlup olmak çok üzücü\" dedi.