Fethiyespor-Karşıyaka: 0-0

FETHİYE, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Sefa Özcan (xx), Hakan Yoldaş (xx)

FETHİYESPOR: Eser (xxx)- Çağatay (xx), Cemil (xxx), Efe (xxx), Yiğit Yöney (xx), Metin (x) (Dk. 46 Anıl xx), Enes Dada (xx), Ertuğrul (xxx), Umut Sözen (xxx) (Dk. 90 Orhan), Yiğit Gökoğlan (xx), Ensar Enes (x) (Dk. 66 Ömürcan x)

KARŞIYAKA: Erhan (xx)- Abdülhamit (xx) (Dk. 90 Fatih), Cenk (xxx), Metin (xxx), Anıl (xx), Arif (xxx), Mustafa Aşan (xx), Battal (x) (Dk. 85 Ali Say), Harun (xx), Mahmut (x) (Dk. 72 Tayfun xx), Can (xx)

SARI KARTLAR: Yiğit Yöney, Cemil (Fethiyespor), Abdülhamit, Can (Karşıyaka)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme korkusu yaşayan Fethiyespor ve Karşıyaka\'nın oynadığı Ege derbisinde gülen taraf çıkmadı. İki takım, 90 dakika sonrası birer puanı paylaşırken yenilmezlik serilerini 3\'er maça çıkardı. Fethiye, bu skorla 15 puana ulaşırken Karşıyaka, 10 puanla düşme hattından çıkamadı. Fethiye İlçe Stadı\'ndaki maçta taraftarlar başlama düdüğü öncesi iki takımı el ele tribünlere çağırarak alkışladı. İki grup maçtan önce birbirleri lehine tezahürat yaparken 35\'inci dakikada da karşılıklı olarak İzmir Marşı\'nı söyledi. İkinci yarıda yağmurun şiddetini artırması üzerine Fethiyeliler, Karşıyaka taraftarlarının kapalı tribüne alınmasını talep etti.

8\'inci dakikada Karşıyaka tehlikeli geldi. Can\'ın sol köşeden şutunda keleci Eser uzanıp gole engel oldu.

15\'inci dakikada gelişen Fethiyespor atağında Metin\'in ceza sahası sağ çaprazından şutu defanstan döndü.

23\'üncü dakikada ev sahibi ekipten Umut Sözen\'in sol kanattan kullandığı serbest vuruş az farkla auta çıktı.

25\'inci dakikada Fethiyeli Yiğit Gökoğlan\'ın sağ çaprazdan sert şutu yandan auta çıktı.

41\'inci dakikada Karşıyakalı Mahmut soldan korner kullandı, defanstan ileri çıkan Abdülhamit\'in arka direkte kafa vuruşu üstten auta gitti.

İlk yarı golsüz bitti.

52\'nci dakikada Karşıyaka gol çok yaklaştı. Mahmut\'un ceza sahası dışı sol çaprazından şutu üst direkten döndü. Dönen topu savunma kornere attı. Sağ kanattan Battal\'ın kullandığı kornere Cenk\'in kafa şutunu kaleci Eser son anda çeldi.

66\'ncı dakikada Fethiye\'den Umut Sözen\'in sağ kanattan kullandığı korneri kaleci Erhan tokatladı.

75\'inci dakikada Karşıyakalı Can sağ kanattan yerden kesti, Tayfun\'un gelişine şutu kaleci Eser\'de kaldı.

Maç başladığı gibi golsüz sonuçlandı.