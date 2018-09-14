Fethiyespor, Karagümrük deplasmanında

FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta 2-0 öne geçtiği maçta Konya Anadolu Selçukspor\'la 2-2 berabere kalan Fethiyespor, yarın henüz puanı bulunmayan Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı\'nda Selim Özen\'in yöneteceği müsabaka saat 16.30\'da başlayacak. Konuk lacivert-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Yiğit Yöney forma giyemeyecek. Teknik direktör Levent Eriş, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, \"Bizim de rakibimizin de şiddetle galibiyete ihtiyacı var. Çok çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Oyuncularıma güveniyorum. İyi hazırlandık, istediğimiz alacağız\" dedi.