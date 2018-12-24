T24 LogoT24 Logo
Spor

Fethiyespor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Fethiyespor, ikinci yarı hazırlıklarının startını verdi

24 Aralık 2018 16:01

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Fethiyespor, ikinci yarı hazırlıklarının startını verdi. 
Transfer arayışlarını da sürdüren Fethiye, 2 Ocak\'ta Antalya\'da kampa girecek. İlk yarı bitiminde toplam 10 futbolcuyla vedalaşan Muğla temsilcisi, Halil İbrahim Pekşen, Ahmet Cebe, Ahmet Burak Solakel, Emrullah Yıldırım\'ı süresiz kadro dışı bırakıp kendilerine kulüp bulmaları istedi. Ensar Enes Baykan, Hakan Olkan, Fahri Akyol, Metin Sevinç, Aykut Kıratlı ve eski Galatasaraylı Yiğit Gökoğlan\'ın ise sözleşmeleri feshedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FETHİYE DHA TFFLig Kırmızı GrupFethiyesporFethiyeOcak AntalyaMuğlaHalilPekşen Ahmet Cebe Ahmet Burak Solakel Emrullah YıldırımEnsar Enes Baykan Hakan Olkan Fahri Akyol Metin Sevinç Aykut KıratlıGalatasaraylı Yiğit
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24