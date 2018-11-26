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Spor

Fethiyespor fırsat tepti

FETHİYE, (DHA) -  TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Fethiyespor düşme hattından kurtulamadı

26 Kasım 2018 16:21

FETHİYE, (DHA) - 
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Etimesgut Belediyespor\'la 1-1 berabere kalan Fethiyespor düşme hattından kurtulamadı. Teknik direktör Tarık Daşgün, suni çimde zorlu bir mücadele verdiklerini belirterek, \"Maalesef korkunç bir sahada oynadık. Futbolcuların sağlığını tehdit eden bir zemin vardı. Buna rağmen ilk yarıda öne geçtik ve pozitif futbol oynadık. Ancak ikinci devrede oyundan düştük. Kalemizde golü gördük. Tam toparlanacağımız sırada da 10 kişi kaldık. Maçın ilk yarısını düşünürsem 2 puan kaybettik, ikinci yarısını değerlendirmek gerekirse de 1 puan kazandık\" dedi.
Muğla temsilcisi bu hafta sahasında zirve mücadelesi veren Manisa BŞB ile karşı karşıya gelecek. 

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