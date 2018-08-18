Fethiyespor Fethi ile anlaştı

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, dış transferde Göztepe\'den genç stoper Fethi Özer\'le anlaştı.

Geçen sezon Hacettepe\'de kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki savunmacı 2 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapısından yetiştiği İzmir ekibinde profesyonel olan Fethi, Tire 1922 ve Sarıyer kulüplerinde de top koşturdu. Geçen sezon Hacettepe\'de 24 maçta görev alıp 1 kez rakip fileleri sarsan genç oyuncu Fethiyespor formasıyla başarılı olacağına inandığını söyledi.

Fethiye yönetimi transfer nedeniyle Göztepe Başkanı Mehmet Sepil\'e teşekkür etti.

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