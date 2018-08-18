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Spor

Fethiyespor Fethi ile anlaştı

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, dış transferde Göztepe'den genç stoper Fethi Özer'le anlaştı

18 Ağustos 2018 17:49

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, dış transferde Göztepe\'den genç stoper Fethi Özer\'le anlaştı. 
Geçen sezon Hacettepe\'de kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki savunmacı 2 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapısından yetiştiği İzmir ekibinde profesyonel olan Fethi, Tire 1922 ve Sarıyer kulüplerinde de top koşturdu. Geçen sezon Hacettepe\'de 24 maçta görev alıp 1 kez rakip fileleri sarsan genç oyuncu Fethiyespor formasıyla başarılı olacağına inandığını söyledi. 
Fethiye yönetimi transfer nedeniyle Göztepe Başkanı Mehmet Sepil\'e teşekkür etti.

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