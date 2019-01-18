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Spor

Fethiyespor evinde Şanlıurfaspor'la oynuyor

FETHİYE, (DHA) TFF 2

18 Ocak 2019 14:43

FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme potasında bitiren Fethiyespor, 18\'inci hafta karşılaşmasında yarın evinde Play-Off potasında yer alan Şanlıurfaspor\'la kozlarını paylaşacak. Muğla Atatürk Stadı\'nda Cihan Aydın\'ın yöneteceği maç saat 13.30\'da başlayacak. Lacivert-beyazlılarda sakatlığı süren Kazım\'ın yanı sıra kart cezalısı Fethi forma giyemeyecek.
Öte yandan Fethiyespor, ilk yarıda Sakaryaspor forması giyen sol bek Recep Yılmaz\'la sözleşme imzaladı.

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