Fethiyespor evinde Şanlıurfaspor'la oynuyor

FETHİYE, (DHA)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme potasında bitiren Fethiyespor, 18\'inci hafta karşılaşmasında yarın evinde Play-Off potasında yer alan Şanlıurfaspor\'la kozlarını paylaşacak. Muğla Atatürk Stadı\'nda Cihan Aydın\'ın yöneteceği maç saat 13.30\'da başlayacak. Lacivert-beyazlılarda sakatlığı süren Kazım\'ın yanı sıra kart cezalısı Fethi forma giyemeyecek.
Öte yandan Fethiyespor, ilk yarıda Sakaryaspor forması giyen sol bek Recep Yılmaz\'la sözleşme imzaladı.