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Spor

Fethiyespor deplasmanda 3 puan hasreti çekiyor

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Fethiyespor, Ottocool Karagümrük'e 90+1'inci dakikada yediği golle 2-1 mağlup olurken bu sezon deplasman karşılaşmalarında galibiyet yüzü göremedi

11 Mart 2018 14:53

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta kümede kalma mücadelesi veren Fethiyespor, Ottocool Karagümrük\'e 90+1\'inci dakikada yediği golle 2-1 mağlup olurken bu sezon deplasman karşılaşmalarında galibiyet yüzü göremedi. 
Dış sahada 14 müsabakaya çıkan lacivert-beyazlılar sadece 5 beraberlikle evine döndü, 9 maçta ise puan alamadı. Nazilli Belediyespor\'la birlikte deplasmanda galibiyet yüzü göremeyen iki takımdan biri olan Fethiyespor 6 gol atıp kalesinde 19 gol gördü. Düşme potasının 1 basamak üzerinde yer alan Fethiyespor önümüzdeki 2 haftada Konya Anadolu Selçukspor ve Niğde Belediyespor karşılaşmalarını evinde oynayacak. 
 

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