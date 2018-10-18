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Spor

Fethiyespor bir bir ilerliyor

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmak isteyen Fethiyespor, son iki maçta zirve mücadelesi veren takımlardan puan almayı başardı

18 Ekim 2018 17:09

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta düşme hattından kurtulmak isteyen Fethiyespor, son iki maçta zirve mücadelesi veren takımlardan puan almayı başardı. 
Teknik direktör Levent Eriş\'le yollarını ayırdıktan sonra antrenör Fevzi Sevinç yönetiminde ilk olarak Tuzlaspor deplasmanına çıkan lacivert-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Ardından üst sıraları hedefleyen Tarsus İdman Yurdu ile evinde karşılaşan Fethiyespor, sahadan yine 1-1\'lik skorla ayrıldı. Puanını 4\'e çıkaran Ege ekibi düşme hattından çıkamasa da sonunculuktan kurtuldu. Henüz teknik direktör bulumayan lacivert-beyazlılarda yönetimin bu hafta içinde sorunu çözeceği bildirildi. 

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