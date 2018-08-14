Fethiyespor Ahmet Cebe ile imzaladı

FETHİYE, (DHA)

Yeni sezonda TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele edecek Fethiyespor, deneyimli kanat oyuncusu Ahmet Cebe\'yi kadrosuna dahil etti.

Sezona iddialı hazırlanan lacivert-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Almanya\'nın Schalke 04 takımında başlayan Ahmet Cebe KFC Uerdingen ve Fortuna Düsseldorf formalarını giydikten sonra 2009-2010\'da Denizlispor\'a transfer oldu. Yeşil-siyahlı formayı 3 sezon terleten Ahmet, Karabükspor, Akhisarspor, Sivasspor ve Samsunspor\'da da oynadı. Ahmet Cebe Süper Lig\'de 121 maçta 6 gol ve 1\'inci Lig\'de 91 maçta 10 gol attı. Ahmet Cebe kariyerinde ilk kez 2\'nci Lig\'de top koşturacak.

