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Spor

Fethiyespor Ahmet Cebe ile imzaladı

FETHİYE, (DHA) Yeni sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor, deneyimli kanat oyuncusu Ahmet Cebe'yi kadrosuna dahil etti

14 Ağustos 2018 15:31

FETHİYE, (DHA)

Yeni sezonda TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele edecek Fethiyespor, deneyimli kanat oyuncusu Ahmet Cebe\'yi kadrosuna dahil etti. 
Sezona iddialı hazırlanan lacivert-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Almanya\'nın Schalke 04 takımında başlayan Ahmet Cebe KFC Uerdingen ve Fortuna Düsseldorf formalarını giydikten sonra 2009-2010\'da Denizlispor\'a transfer oldu. Yeşil-siyahlı formayı 3 sezon terleten Ahmet, Karabükspor, Akhisarspor, Sivasspor ve Samsunspor\'da da oynadı. Ahmet Cebe Süper Lig\'de 121 maçta 6 gol ve 1\'inci Lig\'de 91 maçta 10 gol attı. Ahmet Cebe kariyerinde ilk kez 2\'nci Lig\'de top koşturacak.
 

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