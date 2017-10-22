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Spor

Fethiyespor - Ottocool Karagümrük: 2-1

Ergün TOS / FETHİYE, (DHA) STAT: Fethiye İlçe HAKEMLER: Selim Özen (xxx), Osman Kozan (xxx), Mehmet Pekmezci (xxx) FETHİYESPOR: Cihan (xx)- Cemil (xxx), Efe (xx), Orhan (x) (Dk

22 Ekim 2017 00:14

Ergün TOS / FETHİYE, (DHA)

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Selim Özen (xxx), Osman Kozan (xxx), Mehmet Pekmezci (xxx)

FETHİYESPOR: Cihan (xx)- Cemil (xxx), Efe (xx), Orhan (x) (Dk. 24 Burak Keskin xx), Ömer (xxx), Onur (x) (Dk. 32 Umut xxx), Metin (xxx), Ömürcan (xxx), Yiğit Yöney (xx), Yiğit Gökoğlan (xxx) (Dk. 84 Sinan), Ertuğrul (xxx)

OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: İsmail (x)- Hüseyin Tomak (x), Hüseyin Öztürk (xx), Erdinç (xx), Halil (x) (Dk. 72 Burak Göksel x), Denis (xx), Feyyaz (x), Şahinali (xxx) (Dk. 78 Erkan x), Serkan (x) (Dk. 67 Hakan (xx), Ufuk (xxx), Fatih (xx)

GOLLER: Dk.1 Ufuk (Ottocool Karagümrük), Dk.20 Ömürcan, Dk.65 Umut (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Metin, Efe, Yiğit Yöney (Fethiyespor), Denis, Burak Göksel (Ottocool Karagümrük)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Altay\'a 2-1 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Fethiyespor, Karagümrük engelini aşıp, rahat nefes aldı: 2-1.

Maçın 1. dakikasında Ufuk\'un golüyle yenik duruma düşen Fethiyespor, 20. dakikada Ömürcan\'ın golüyle stora denge getirmeyi başardı: 1-1. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın 65. dakikasında sahne alan Umut, penaltıdan attığı golle 3 puanı getirdi. Fethiyespor bu galibiyetle puanını 9\'a çıkarırken, Karagümrük ise 10 puanda kaldı.  

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